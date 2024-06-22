İşitme Engelliler Voleybol'da bir iyi, bir kötü sonuç

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, Hindistan'ı 3-0 mağlup etti, kadın milli takımı ise Japonya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Hindistan ile oynadığı mücadeleyi 25-7, 25-11 ve 25-17'lik setlerle kazanarak 2'de 2 yaptı.
İlk maçında ev sahibi Japonya'nın karşısına çıkan İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise sahadan 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle mağlup ayrıldı.
Şampiyonada pazar günü ise Türkiye'nin kadın milli takımı, İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Hindistan ile oynadığı mücadeleyi 25-7, 25-11 ve 25-17'lik setlerle kazanarak 2'de 2 yaptı.
İlk maçında ev sahibi Japonya'nın karşısına çıkan İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise sahadan 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle mağlup ayrıldı.
Şampiyonada pazar günü ise Türkiye'nin kadın milli takımı, İtalya ile karşılaşacak.
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