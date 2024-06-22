İşitme Engelliler Voleybol'da bir iyi, bir kötü sonuç

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, Hindistan'ı 3-0 mağlup etti, kadın milli takımı ise Japonya'ya 3-0 yenildi.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Hindistan ile oynadığı mücadeleyi 25-7, 25-11 ve 25-17'lik setlerle kazanarak 2'de 2 yaptı.İlk maçında ev sahibi Japonya'nın karşısına çıkan İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise sahadan 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle mağlup ayrıldı.Şampiyonada pazar günü ise Türkiye'nin kadın milli takımı, İtalya ile karşılaşacak.