İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı

Çocukken geçirdiği havale nedeniyle sol kulağı hiç duymayan, sağ kulağı ise yüzde 50 oranında duyan Gökülü, ilkokul 3. sınıfta judoyla ilgilenmeye başladı.Ailesinin de desteğiyle 13 yıldır judodan hiç kopmayan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Gökülü, 2021'de Fransa'daki İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz, 2022'de Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya aldı.Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gökülü, küçükken yaz okulu olarak gitmeye başladığı judoyu mesleği haline getirdiğini söyledi.Ailesi başaracağına dair motive ettiBrezilya'daki olimpiyat ikinciliğinden 4 ay sonra ön çapraz bağlarının koptuğuna değinen Gökülü,dedi.Gökülü, bir yıl önce de yine ön çapraz bağlarından sakatlandığını ve tekrar ameliyat olacağını belirtti.Buna rağmen madalya kürsüsüne çıkmayı başardığını vurgulayan Gökülü,diye konuştu.Antrenör Hakan Aydoğan: "Olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz"Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü Hakan Aydoğan ise Gökülü'nün engeli olmayan sporcularla yetiştiğini dile getirdi.Gökülü'nün bunu avantaja çevirdiğine işaret eden Aydoğan, şunları kaydetti: