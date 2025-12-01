01 Aralık
İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı

Sol dizindeki çapraz bağları kopmasına rağmen olimpiyatlara katılmak için operasyonu erteleyen milli judocu bronz madalya kazanma başarısı gösterdi

calendar 01 Aralık 2025 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'da, yaklaşık bir yıl önce ön çapraz bağları kopmasına rağmen ameliyatını erteleyen milli judocu Esma Gökülü, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.

Çocukken geçirdiği havale nedeniyle sol kulağı hiç duymayan, sağ kulağı ise yüzde 50 oranında duyan Gökülü, ilkokul 3. sınıfta judoyla ilgilenmeye başladı.

Ailesinin de desteğiyle 13 yıldır judodan hiç kopmayan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Gökülü, 2021'de Fransa'daki İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz, 2022'de Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya aldı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gökülü, küçükken yaz okulu olarak gitmeye başladığı judoyu mesleği haline getirdiğini söyledi.


Ailesi başaracağına dair motive etti


Brezilya'daki olimpiyat ikinciliğinden 4 ay sonra ön çapraz bağlarının koptuğuna değinen Gökülü, "Bir ameliyat geçirdim ama gerçekten çok zorlu ve psikolojik olarak ağır bir süreç yaşadım. Bu süreçte bile ailem yanımda oldu ve sporu bırakmamı istemedi. Sürekli iyi şeyler söyleyerek başaracağıma dair beni motive etti." dedi.

Gökülü, bir yıl önce de yine ön çapraz bağlarından sakatlandığını ve tekrar ameliyat olacağını belirtti.

Buna rağmen madalya kürsüsüne çıkmayı başardığını vurgulayan Gökülü, "Bu olimpiyatta da bronz madalya aldım. İki olimpiyata katıldım. Buradaki deneyim ve tecrübelerimle her zaman bir sonraki olimpiyata daha iyi hazırlanıyorum. Hedefim her zaman şampiyon olmak. 2027'de Avrupa'da, 2028'de yine olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.


Antrenör Hakan Aydoğan: "Olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz"

 

Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü Hakan Aydoğan ise Gökülü'nün engeli olmayan sporcularla yetiştiğini dile getirdi.


Gökülü'nün bunu avantaja çevirdiğine işaret eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Esma'nın lisansını bu yönde çıkardık ve işitme engelliler kategorisine aldık. Çok başarılı ve çalışkan bir sporcu. Esma, normal bireylerle beraber çalıştığı için oradan aldığı disiplinle madalyalar getirmeye başladı. Bu yıl hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu ama yaklaşık bir yıl önce çapraz bağlarını kopardı. Yani bu olimpiyat madalyasını bize tek bacağıyla getirdi. Ameliyat olmak istemedi ve o şekilde antrenmanlarına devam etti. Çoğu zaman ağladı, zorlandı ama hiç bırakmadı. Esma'nın olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz."

