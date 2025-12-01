01 Aralık
Isaiah Hartenstein 10-14 gün sahalardan uzak kalacak

Oklahoma City Thunder, pivot Isaiah Hartenstein'ın sağ soleus kasındaki (baldır alt bölgesinde yer alan bir kas) zorlanma nedeniyle en az 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini açıkladı.

01 Aralık 2025 11:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Isaiah Hartenstein 10-14 gün sahalardan uzak kalacak
Oklahoma City Thunder, pivot Isaiah Hartenstein'ın sağ soleus kasındaki (baldır alt bölgesinde yer alan bir kas) zorlanma nedeniyle en az 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini açıkladı.

Hartenstein, Cuma günü Phoenix Suns karşısında alınan galibiyette "sağ ayak bileği ağrısı" nedeniyle forma giymemişti. Daha sonra yapılan detaylı değerlendirmelerde sakatlığın soleus kasında bir zorlanma olduğu tespit edildi.

Bu sezon NBA'in en formda takımlarından biri olan ve 19 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Thunder'ın ilk 19 maçında da başlangıç beşi olarak sahaya çıkan Hartenstein, 12.2 sayı, 10.7 ribaunt ve 3.4 asist ortalamalarıyla oldukça verimli bir performans sergiliyordu. Ayrıca sahadan %67.1 isabet oranıyla şut kullanıyordu.


