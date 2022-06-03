Isaiah Canaan: 'Biz her zaman savaşırız!'

Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı skoreri Isaiah Canaan, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e karşı kazanmalarının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İşte Isaiah Canaan'in sözleri:



"Taraftar inanılmaz muhteşemler. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu maça gelirken bizim için zor bir an yaşamıştık çünkü geçen maçı kaybettik. Koç bize maç planını sundu ve biz inandık. Sadık kaldık maç planına. Biz her zaman savaşırız ve bunu gösterdik. Sonraki maç ilginç bir maç olacak bir savaş olacak, bir kavga olacak. İki iyi takım savaşacak kimse eve dönmek istemiyor. Efes, EuroLeague şampiyonu ama biz de onlarla mücadele edebileceğimizi gösterdik."





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