İrfan Can Kahveci'ye Kıvanç Tatlıtuğ göndermesi

Instagram'da ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in fotoğrafının altına yazdığı romantik yorum sosyal medyada gündem olurken, futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci arasında da bu yoruma gönderme yapan bir diyalog yaşandı.
Tatlıtuğ, eşine "Durmadan seni konuşabilirim" diye yazdı. Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de buna göndermede bulunan bir mesaj yazdı. Paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı mesajda "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci ise yakışıklı oyuncunun sözlerinin aynısını yazarak esprili bir paylaşım yaptı.
Tatlıtuğ, eşine "Durmadan seni konuşabilirim" diye yazdı. Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de buna göndermede bulunan bir mesaj yazdı. Paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı mesajda "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci ise yakışıklı oyuncunun sözlerinin aynısını yazarak esprili bir paylaşım yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ