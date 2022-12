İrfan Can Kahveci'ye Kıvanç Tatlıtuğ göndermesi

Instagram'da ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in fotoğrafının altına yazdığı romantik yorum sosyal medyada gündem olurken, futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci arasında da bu yoruma gönderme yapan bir diyalog yaşandı.Tatlıtuğ, eşinediye yazdı. Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de buna göndermede bulunan bir mesaj yazdı. Paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı mesajdaifadelerini kullandı.İrfan Can Kahveci ise yakışıklı oyuncunun sözlerinin aynısını yazarak esprili bir paylaşım yaptı.