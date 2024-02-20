İrfan Can Kahveci İsmail Kartal'la yeniden doğdu

Fenerbahçe'ye geldiği 2021 kışından bu yana eleştirilen İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal idaresinde kendini buldu.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Takıma büyük katkı veren yıldız futbolcu, ilk on birde başlayıp 6 gol-3 asist, kulübeden gelip 3 gol-3 asiste imza attı.
İrfan Can, Süper Lig'de yedekten oyuna girip en çok skor katkısı veren isim durumunda. Başarılı futbolcunun gol ve asistleriyle Fenerbahçe 10 puan fazladan kazandı.
Bu puanların 7'sini, yedekten girip skora etki ettiği Antalyaspor, Gaziantep FK ve Rizespor karşılaşmalarında kazandırdı.
İSMAİL KARTAL'IN JOKERİ
İrfan Can Kahveci'nin diğer kulvarlardaki katkısı da yüksek. Bu sezon sadece dört maçta oynamayan tecrübeli futbolcu, 36 mücadelede forma giyip 13 gol-10 asistlik katkısıyla 23 gole katkı sağladı.
İrfan Can kariyerinin en iyi sezonunu yaşadığı İsmail Kartal'ın tam anlamıyla B Planı. Zaman zaman Cengiz Ünder'in arka sında kalıp hamle oyuncusu durumuna gelmesine rağmen küsmüyor, "Önemli olan şampiyonluklar" diyor.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Takıma büyük katkı veren yıldız futbolcu, ilk on birde başlayıp 6 gol-3 asist, kulübeden gelip 3 gol-3 asiste imza attı.
İrfan Can, Süper Lig'de yedekten oyuna girip en çok skor katkısı veren isim durumunda. Başarılı futbolcunun gol ve asistleriyle Fenerbahçe 10 puan fazladan kazandı.
Bu puanların 7'sini, yedekten girip skora etki ettiği Antalyaspor, Gaziantep FK ve Rizespor karşılaşmalarında kazandırdı.
İSMAİL KARTAL'IN JOKERİ
İrfan Can Kahveci'nin diğer kulvarlardaki katkısı da yüksek. Bu sezon sadece dört maçta oynamayan tecrübeli futbolcu, 36 mücadelede forma giyip 13 gol-10 asistlik katkısıyla 23 gole katkı sağladı.
İrfan Can kariyerinin en iyi sezonunu yaşadığı İsmail Kartal'ın tam anlamıyla B Planı. Zaman zaman Cengiz Ünder'in arka sında kalıp hamle oyuncusu durumuna gelmesine rağmen küsmüyor, "Önemli olan şampiyonluklar" diyor.
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