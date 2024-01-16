Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü beklenen katkıyı yapmayınca tartışma konusu olan İrfan Can Kahveci kendine güvenenleri mahcup etmedi.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle gerçek bir kanat oyuncusuna dönüşen milli yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan isimlerin başında gelirken, kariyer rekorunu da çoktan kırdı.
İrfan Can, 30 maçta 11 gol, 9 asistle toplam 20 gole katkı sağlarken, Tadic'i solladı, Dzeko ve Szymanski'den sonra takımın en skorer ismi oldu.
ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Yeni transfer gibi görünen İrfan Can, sadece attığı goller, yaptığı asistlerle değil, mücadelesiyle de takdir topluyor. Sahada basmadık yer bırakmayan sadece hücumda değil, savunmada da önemli rol üslenen İrfan Can, bu performansıyla mevkinin asıl yıldızı Cengiz Ünder'i de geride bırakmış durumda...
İrfan'ın bu çıkışında İsmail Kartal'ın etkisi kadar, oyuncunun yaptığı ekstra çalışmaların da etkisi büyük. Millî yıldız, idmanların dışında özel antrenörüyle sürekli güç depoluyor.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle gerçek bir kanat oyuncusuna dönüşen milli yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan isimlerin başında gelirken, kariyer rekorunu da çoktan kırdı.
İrfan Can, 30 maçta 11 gol, 9 asistle toplam 20 gole katkı sağlarken, Tadic'i solladı, Dzeko ve Szymanski'den sonra takımın en skorer ismi oldu.
ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Yeni transfer gibi görünen İrfan Can, sadece attığı goller, yaptığı asistlerle değil, mücadelesiyle de takdir topluyor. Sahada basmadık yer bırakmayan sadece hücumda değil, savunmada da önemli rol üslenen İrfan Can, bu performansıyla mevkinin asıl yıldızı Cengiz Ünder'i de geride bırakmış durumda...
İrfan'ın bu çıkışında İsmail Kartal'ın etkisi kadar, oyuncunun yaptığı ekstra çalışmaların da etkisi büyük. Millî yıldız, idmanların dışında özel antrenörüyle sürekli güç depoluyor.