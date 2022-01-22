İrfan Can: "İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız"

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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İrfan Can: 'İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız'
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22 Ocak 2022 18:19
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerden İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İrfan şunları şöyledi;

"Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biriydi. Saha da biraz ağırdı. Bunlar bahane değil tabii. Maça iyi başladık. Çok pozisyona girdik. İkinci yarıda Sivasspor baskılıydı. Biz de sanki onlara uyduk. İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz."

"Çalışıyoruz, İsmail Hoca da bizi çalıştırıyor. Bulduğumuz pozisyonları atmamız lazım. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alırız."

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