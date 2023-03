İrfan Can Eğribayat: 'Kavgalar çıktı, üzücü'

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Zenit ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.



İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Benim memleketim Adana, ailem ciddi bir şekilde o depremi yaşadı. Onların psikolojisini gördüm ve oradaki insanların neler yaşadığını anlayabiliyorum. Kulüp olarak her şeyimizi verdik ve bu maç da yapılan yardımların devamı gibi oldu. Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen gayet de iyi bir seyirci vardı." dedi.



İrfan Can Eğribayat ayrıca, "Bu hayır için yapılan bir maçtı. Sahada, tribünde kavgalar çıktı, üzücü. İnşallah bir daha böyle olaylar gelmez başımıza ama gelirse ve yine böyle bir maç oynarsak herkesi biraz daha sakin olmaya çağıralım." ifadelerini kullandı.





