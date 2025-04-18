Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşı yükseltilmişti.
2 TALİBİ VAR
Yıldız kanat 3 yıllık imza ile takımda tutulmuştu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. Tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes talip oldu.
ÖNCELİK KANAT BÖLGESİ
Fırtına'da teknik patron Fatih Tekke'nin gelecek yıl kanat bölgesini güçlendirmek istediği biliniyor. Kahveci'nin Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olması Bordo-Mavililer'in elini güçlü tutuyor. Öte yandan Rennes'in ise 2022'den beri İrfan Can aşkı bitmiyor.
KARAR SEZON SONUNDA
O dönem Avrupa Ligi maçında Rennes'in ağlarına sarsan İrfan Can, uzaktan şutuyla futbolseverleri büyülemişti. Milli yıldız ise şimdilik transferi hakkında konuşmama kararı aldı. Takvim'in haberine göre istediği forma şansını bulamayan İrfan Can'ın ayrılık durumu sezon sonunda masaya yatırılacak.
PERFORMANSI
Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken 1 gol ve 3 asist kaydetti.
İrfan Can'a Trabzonspor ve Rennes kancası!
Fenerbahçe'de az süre alan milli oyuncu İrfan Can Kahveci'ye Trabzonspor ve Rennes talip oldu; karar sezon sonunda verilecek.
Son güncelleme 18 Nisan 2025 08:59
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
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