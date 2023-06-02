İngiltere'den flaş iddia: "Arsenal, Arda ile temasa geçti"

Arsenal'in, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İngiltere'den flaş iddia: 'Arsenal, Arda ile temasa geçti'
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02 Haziran 2023 09:44
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından isteniyor.

Adı; Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Bayern Münih, Arsenal, Ajax ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan Arda Güler için Arsenal, en ciddi aday konumunda bulunuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

EN UMUT VERİCİ YETENEK

Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Arsenal, Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçti. Arda Güler'e şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması emanet edildi. Arda, dünya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor."



 

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