İnegölspor'a Fenerbahçe'den iki transfer

İnegölspor, Fenerbahçe'den genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş'ı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İnegölspor'a Fenerbahçe'den iki transfer
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23 Ağustos 2023 18:18
Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncular Yusuf Kocatürk ile Erkan Arda Çağdaş'ın bir yıllığına İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Genç oyuncularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." denildi.

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