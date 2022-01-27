İnandı, başardı: Omar Elabdellaoui

En son 26 Aralık 2020'de Trabzon'da maça çıkan Norveçli sağ bek Omar, 13 ay sonra sahalara dönmüş olacak.

Haber; Sabah
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İnandı, başardı: Omar Elabdellaoui
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27 Ocak 2022 11:00
Galatasaray, cuma günü Florya'da Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu hazırlık maçı, Omar Elabdellaoui için büyük önem taşıyor. Tecrübeli oyuncunun sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak. En son 26 Aralık 2020'de Trabzon'da maça çıkan Norveçli sağ bek, 13 ay sonra sahalara dönmüş olacak.

Yaşadığı kaza sonrası iki gözünden de operasyonlar geçiren Omar'ın sol gözü tamamen iyileşirken, görme kaybı olan sağ gözüne ABD'de kök hücre ve kornea nakli yapıldı.

Doktorlar ve sağlık heyeti sonunda ''Oynayabilir'' raporu verince 30 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalarını tamamladı ve takımla idmanlara çıkmaya başladı. Torrent, Tuzlaspor maçında deneyeceği Omar'ı yeterli görürse oyuncunun lisansı çıkartılacak.

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