Inaki Pena'ya La Liga'dan iki talip

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı gösterdiği performansla dikkat çeken genç kaleci Inaki Pena'nın, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle ayrılık ihtimalini düşündüğü öne sürüldü.



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Brezilyalı kaleci Neto'nun Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmaması sebebiyle takımdaki geleceği belirsiz bir hal alan Inaki Pena, kendisi ile ilgilenen Real Betis ve Celta Vigo'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.



Barcelona'daki geleceğinin belirsiz devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediği belirtilen Pena'nın bonservisiyle veya kiralık olarak gelen teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Barcelona ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pena'nın, kiralık olarak takımdan ayrılması halinde Barcelona'dan yeni bir proje ve sözleşme talep edeceği ifade edildi.



23 yaşındaki Inaki Pena, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 8 resmi maça çıkmıştı.





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