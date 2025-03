İlkleri başaran kadın yüzücüler, ilham kaynağı oluyor

Küçük yaşlarda başladıkları sporda önemli başarılara imza atan ultra maraton yüzücüleri Bengisu Avcı ve Aysu Türkoğlu, Türk kadınının azmi ve gücünü uluslararası alanda duyurdu. Genç sporcular, performanslarıyla başka sporculara ilham kaynağı oluyor.



Açık denizlerdeki zorlu parkurları tamamlayan genç sporcular, cesur, pes etmeyen karakterleriyle ilkleri başardı.



Yüzmeye 6 yaşında başlayan 29 yaşındaki Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayarak "Okyanus Yedilisi'nde 5 parkuru geçen ilk ve tek Türk kadını" ünvanını elde etti.



"Oceans Seven" parkurlarından dördüncüsünü tamamlayan ve aynı zamanda "Triple Crown of Open Water Swimming" ünvanını kazanan en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, ayrıca 2022'de İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcusu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olmayı başardı.



"Önayak oluyoruz"



Bengisu Avcı, AA muhabirine geçen yıl Molokai Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'nde 5 parkuru tamamladığını, böylece Türk kadınının gücünü uluslararası arenada gösterdiğine inandığını söyledi.



Kadın olarak birçok ilklere imza atmaktan duyduğu gururu dile getiren Avcı, şöyle konuştu:



"Türk spor tarihi adına, İzmir'den çıkan bir Türk kadını olarak birçok ilki yapmak gurur verici. Yüzdüğüm pek çok parkurda 10-15 saat kulaç atıyoruz durmadan. Bu parkurlara giderken de aslında bir şeyi ilk defa yaptığımız için önayak oluyoruz. Ben hem sporcu olarak hem antrenör olarak da bir yol açmaya çalışıyorum. Çünkü Türk kadını tarihte de çok güçlü. Hem inatçıdır hem de aklına koyduğunu yapar. Geçen sene şanssızlıklar yaşamıştım, pek çok parkurda 6-7 saat kulaç atsam da yarıda bırakmak zorunda kaldım. Fakat onlara yeniden gittim. Çünkü pes etmek gibi bir şansımız yoktu. Karşıda Türk bayrağını açacaktık. Türkiye adına yüzdük."



Avcı, açık su maratonunun cesaret isteyen bir branş olduğunu anlatarak bu alanda başarılar elde etmek isteyen 3 genç sporcuya da antrenörlük yaptığını kaydetti.



"Amacım benim gibi kız çocuklarına örnek olmak"



Yüzmeye 7 yaşında başlayan 24 yaşındaki Aysu Türkoğlu da zorlu açık su görevlerini tamamlayarak Türk bayrağını dalgalandırmanın büyük bir gurur verdiğini söyledi.



Hedeflerin peşinden gitmenin önemini vurgulayan Türkoğlu, "Geçtiğim tüm parkurlarda, gerçekleştiren en genç Türk kadını oluyorum. Umarım benden sonrasında da benim gibiler gelir. Benim rekorlarımı da kıranlar olur. Amacım koydukları hedefleri gerçekleştirmeleri ve hayallerinin gerçek olması için benim gibi kız çocuklarına örnek olmak." diye konuştu.



Türkoğlu, birlikte antrenman yaptığı arkadaşlarının kendisini örnek göstermesinden duyduğu mutluluğu aktararak, mayıs ayında Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışacağını, kanalı geçen en geç Türk sporcu olmak istediğini sözlerine ekledi.