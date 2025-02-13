İlker Püren: 'İnşallah galibiyetlerin devamı gelir'

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise önemli bir maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.



Kalan maçlarda da ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Püren, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım oyuncularımızın sahada oyuna değer katması önemli. Oyuncularımız bugün bunu başardı. Sahada yürekleriyle mücadele ettiler. Galip ayrılıyoruz, çok mutluyuz. İnşallah devamını da getiririz." diye konuştu.







