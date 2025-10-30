İlkay Gündoğan'ın son durumu

Galatasaray'ın orta sahasındaki beyni İlkay Gündoğan'ın sakatlığı olumlu yönde seyrediyor.
Tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Kocaelispor mücadelelerini; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçını kaçırması durumunda bir değişiklik olmadığı bilgisi edinildi.
35 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşmeden sahaya sürülmeyecek.
