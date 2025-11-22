İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroda

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Gençlerbirliği maçında kadroda yer aldı.
Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.
Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.