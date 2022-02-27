İlk yarı yorumları: Galatasaray - Çaykur Rizespor

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. Rizespor, 8. dakikada Gedson ile öne geçti. Van Aanholt 40. dakikada skoru eşitledi. Yorumcular, mücadeleyi değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU



Rizespor çok açık oynamaya çalışıyor. Bence yanlış yapıyor. Galatasaray'a karşı bu kadar ani hücum yapmak güzelde biraz daha oyun alanlarını kapatmaları lazım. Hep gitmeyi düşünüyorlar. İstanbul'da gideceksin ama zamanını iyi kestireceksin. Bu maçı Rizespor böyle oynarsa bitiremez. Defans yapmalarını söylemiyorum. Arkaları biraz kapatmaları lazım. İyi hücum yapmak iyi de topu kaptırdıkları zaman Galatasaray arkada çok alan buluyor. Galatasaray, Rizespor'un üzerine tam gelmiyor. Arkayı çok kontrollü tutuyor şu ana kadar. Galatasaray takımı da dağınık. Galatasaray ceza sahasına 15 kez girmiş, girmiş de ne yapmış? Attıkları gol ceza alanının dışından. Ceza alanı içinde bir etkinliği var mı? Rizespor bu tarz oynarsa bu sahadan çıkamaz.



GÜNTEKİN ONAY



İstatistikler Galatasaray'ın üstünlüğünü söylüyor ama net pozisyonlar üretemedi. Çaykur Rizespor hemen hemen hiç hücum etmedi. Gedson'un şık vuruşuyla golü buldu. Kaleye 1 şutları var. 6 ortaları isabetsiz. Tek taraflı bir maç oldu. Galatasaray'da Mustafa Muhammed etkisizdi. Yusuf ve Boyd hayal ettirir ama çok savruk ve dağınıklar. Bülent Korkmaz'ın da maça böyle bitiremeyeceğini fark etmesi lazım. Galatasaray'da Gomis ve Feghouli hamlesi gelir.



TUGAY KERİMOĞLU



Rize'de Gedson'u tebrik etmek lazım. Kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Galatasaray başlangıçta yüzde 100 baskı ve direk pozisyon, sete çevirmeden oynamak istiyor gibi. Oyun Gomis'i çağırıyor. Topun Galatasaray'da kalması ve pas trafiğini artırması lazım. Golü de böyle buldular. Galatasaray'da topa hükmeden Gomis ve Feghouli kenarda.



FEYYAZ UÇAR



Rizespor pek atağa çıkamadı. Golün dışında çıkışları yok. Gedson dışında Rizespor adına topu rakip yarı sahaya taşıyabilen yok.



İLKER YAĞCIOĞLU



Rizespor'un bu oyunla puan alması zor. Gedson dışında kimse yok. Bolasie ve Alper iyiyse olabilir. İki tarafın da oyuna dokunması lazım. Böyle giderse Galatasaray kazanır. Emre Kılınç'ın baştaki pozisyonu gol olsa oyun başka bir hale gelebilir. Rizespor'un öne geçmesi Galatasaray'ın planlarını da değiştirdi.





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