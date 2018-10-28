  •  
    "Fatih hoca ona kesin taktı, elinde olsaydı..."
  •  
    Quaresma için transfer kampanyası başladı!..
  •  
    El Clasico: Barça-Real iddaa'da banko maç!..
  •  
    Yunus ve Ozan sonrası 11'e "GURBETÇİ" forvet
  •  
    F.Bahçe'de kenetlenme! Kadıköy'de hazırlık var...

İlk 11'ler | Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
İlk 11'ler | Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 16:54
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur  Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Eksik futbolcuları dikkat çeken Galatasaray, bugün Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak. iddaa risk yönetimi tarafından 23 Ekim'de 1.65 olarak açıklanan Galatasaray galibiyet oranı maç günü 2.00 orana kadar yükseldi. Malatyaspor - Galatasaray maçına Bilyoner.com üzerinden bahis oynamak ve maça dair diğer opsiyonları görmek için hemen tıklayın. 



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için