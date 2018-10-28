Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Eksik futbolcuları dikkat çeken Galatasaray, bugün Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak. iddaa risk yönetimi tarafından 23 Ekim'de 1.65 olarak açıklanan Galatasaray galibiyet oranı maç günü 2.00 orana kadar yükseldi. Malatyaspor - Galatasaray maçına Bilyoner.com üzerinden bahis oynamak ve maça dair diğer opsiyonları görmek için hemen tıklayın.
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.
Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
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Eksik futbolcuları dikkat çeken Galatasaray, bugün Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak. iddaa risk yönetimi tarafından 23 Ekim'de 1.65 olarak açıklanan Galatasaray galibiyet oranı maç günü 2.00 orana kadar yükseldi. Malatyaspor - Galatasaray maçına Bilyoner.com üzerinden bahis oynamak ve maça dair diğer opsiyonları görmek için hemen tıklayın.
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.
Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın