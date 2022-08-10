İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Vaduz ile rövanş oynayacak Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maç öncesi konuştu.



Genç teknik adam, "Turu geçme mücadelesi vereceğiz. Gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğiz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Oğulcan'ın sakatlığı var, tedavi sürecinde. Kahraman da olmayacak, onun dışında tam kadro hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.



İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı nedeniyle stadyumun zemininin zarar gördüğü hatırlatılan İlhan Palut, "Güzel bir açılış vardı dün, ülke tanıtımı ve Konya tanıtımı adına. Gönül isterdi ki zemine zarar verilmeden yapılsın ama yıprandı biraz. İnşallah en kısa sürede eski haline döner. Fotoğraflar var ama tam net çözemedik durumu, belki akşam stadyuma gidip görürüm." diye konuştu.



Takım savunmasının oturmadığını da söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Ankaragücü maçına kadar tamam ama Ankaragücü maçında sıkıntı yaşadık, 4 tane gol yiyebilirdik. Top kaleye girmedi ama iyi savunma yaptığımızı düşünmüyorum. Ankaragücü maçında defansif olarak iyi değildik. Üstüne koyarak devam etmeliyiz. Daha dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.





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