İlhan Palut: 'Galatasaray'ın attıklarına bakınca üzülüyoruz'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Karşılaşmayı yorumlayan Palut, "İlk 15 dakikada 2 gol planlarımızı bozdu. Disiplinli savunma yapan ve topu alınca cesur oynayacak bir takım planlamıştık. İki basit gol yedik. Fakat, moral bozukluğunu atma adına Soner'in golü bizi tekrar maçın içine soktu. İlk yarıda dengeyi yakaladık. İkinci yarıda oyuna hakim başladık. 2-2'yi yakalayacak pozisyonlar bulduk, Galatasaray'a pozisyon vermedik ama defans arkasına bir topla 3-1 oldu. İşler zorlaştı. Maça yeniden ortak olmaya çalıştı. Beraberinde riskleri getirdi. Sonuç olarak 2'yi bulamadık ve maç 3-1 bitti." dedi.



Birçok pozisyonu değerlendiremediklerini söyleyen teknik adam, "Kaçırdığımız gollere baktığımız zaman, gerçekten çok müsait pozisyonlar. Yediklerimize bakınca da son derece basit goller. Bu basit golleri çözümlemesi gereken kişi benim. Bu bir serzeniş değil üzüntü. Soner'in defanstan dönen topu, Napoleoni 1 metreden vuramadı, Soner altı pastan atamadı. Galatasaray'ın attıklarına bakınca da üzülmemek elde değil. Genel manada oyuncularımın reaksiyonundan ötürü bu sonuç beni üzdü." ifadelerini kullandı.



