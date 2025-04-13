İlhan Palut: 'Elimizden gelen bu kadar ama yetmiyor'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu:



Maça iyi başladıklarını söyleyen Palut, "Önde baskıyla başlamaya çalıştık. Yediğimiz gole kadar bu işleyen bir karşılama oldu. Topu kalemizden uzakta tutmaya çalışıyorduk ve genelde bunu başardık. Defansif olarak sıkıntı çekmedik gole kadar. Banza'ya geç kaldık, rakip ondan sonra kanatta ikiye iki kombinasyonu yakaladı ve golü attı. Arkaya koşuyla bir gol daha, cevap veremedik maalesef. Erken oyuncu ve sistem değişikliğiyle telafi etmeye çalıştık. İlk yarı bir şekilde bitse diye düşündüm." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıya çok iyi başladıklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı, İkinci yarıya başlangıcımız daha iyiydi. Rakip kaleyi daha çok zorladık ikinci yarı. Trabzonspor'un daha kontrollü olmasından dolayı mı oldu bilemiyorum ama sahada görünen buydu. Gol atamadık, 2-0 kaybettik. Maçı neden kaybettik diye soracak olursak, iki takım oyuncuları ne zaman ikili mücadeleye girse kazanan bir taraf oldu, biz hiç kazanamadık. Ayağımızdaki topla altıpastan pozisyon veredik. İkili mücadele kayıpları, rakip için ikili mücadelelerde güçlü kalmak maçta farkı oluşturdu." dedi.



"10 KİŞİ KALINCA ÜMİDİMİZ YOK OLDU"



"10 kişi kaldık. Bir golle maça ortak olma ümidimiz 10 kişi kaldıktan sonra yok oldu. Dönem dönem sahada gergin, sinirli hal oldu. Sakinliği koruyalım dedik. 1 maç daha kaybettik. Bazen çok iyi oynar kaybedersiniz, bu sizi daha çok yorar. Kaybettik."



"SORUMLUSU BENİM"



"Kötü gidiyoruz. En başta sorumlusu benim. Benim de üzerimdeki sorumluluğumun paylaşılması lazım, kolay değil. Oyuncularımızla konuştuk. Reaksiyon ve kendi benliklerine dönmelerini istiyorum. Psikolojik yön de işin içine girmeye başladık. Bulunduğumuz durumu hep beraber dert edinmeli ve aşmalıyız. Zor bir tecrübe. Sıralamanın farklı bir yönü... Bugün burada olmak istemezdik. Maalesef buradayız. Taraftarımızı, camiamızı üzüyoruz, farkındayım. Ayakta kalmalı, dimdik durmalı, savaşmalıyız. Trabzonspor daha iyiydi, tebrik ediyorum. Oyuncularım da elinden geleni yapıyor ama sorun elimizden gelenin bu kadar olması...."



