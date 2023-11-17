İki hareket arasındaki fark: 5 maç men cezası

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta yaşanan arbedede rakip takımdan Rodrigues'in Oosterwolde'nin gırtlağını sıkarak yere düşürmesi ve bu hareketi için kart görmemesinin yankıları sürürken benzer bir harekete NBA'de af çıkmadı.

Haber; Hürriyet
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İki hareket arasındaki fark: 5 maç men cezası
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17 Kasım 2023 11:55
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçındaki gerginliğin bir benzeri NBA'de de yaşandı...

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarının başında gelen NBA'de Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden Stateli Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı" denildi.

"SOKAK KAVGASI MI, MAÇ MI?"

Adana'daki maçta 74. dakikadaki arbedede Oosterwolde ve Belhanda sarı kart görürken Fenerbahçe, Rodrigues'in kart görmemesi ve ceza almamasını "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" açıklamasıyla tepki göstermişti.  

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