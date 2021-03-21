Igor Kokoskov: 'Bu bir Avrupa derbisi'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Büyükçekmece Basketbol galibiyetini Tivibu Spor mikrofonuna değerlendirip, bugün Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili de soruyu yanıtladı.



Kokoskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Derbiyi takip edeceğim. Bu sadece bir Türk derbisi değil; bir Avrupa derbisi. Dünyadaki herkes Fenerbahçe'yi biliyor. Televizyondan da maçı izleyip takımı destekleyeceğiz, yürü Fenerbahçe!"



