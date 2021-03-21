Igor Kokoskov: "Bu bir Avrupa derbisi"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair yorumda bulundu

Haber; Sporx.com
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Igor Kokoskov: 'Bu bir Avrupa derbisi'
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21 Mart 2021 16:48
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Büyükçekmece Basketbol galibiyetini Tivibu Spor mikrofonuna değerlendirip, bugün Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili de soruyu yanıtladı.

Kokoskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Derbiyi takip edeceğim. Bu sadece bir Türk derbisi değil; bir Avrupa derbisi. Dünyadaki herkes Fenerbahçe'yi biliyor. Televizyondan da maçı izleyip takımı destekleyeceğiz, yürü Fenerbahçe!"



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