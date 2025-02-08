Iğdır FK, 5 maç aradan sonra kazandı

rendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yenerek son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK, 5 maç aradan sonra kazandı
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08 Şubat 2025 15:26
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek gol, 90. dakikada Ahmet Engin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor maç fazlasıyla ligde 9. sırada kalırken Iğdır FK, son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.

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