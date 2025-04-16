İddia: "Aaron Boupendza hayatını kaybetti"

Aaron Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İddia: 'Aaron Boupendza hayatını kaybetti'
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16 Nisan 2025 11:43
Son güncelleme 16 Nisan 2025 11:52
Son olarak Çin kulübü Zheijang FC forması giyen Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

Romanya'dan Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in eski gol kralı, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

ÇİN POLİSİ SEBEBİ ARAŞTIRIYOR

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonraıs Çin Polisi harekete geçti.

Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.

 

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