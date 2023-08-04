iddaa.com'da Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyon oranları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları resmen ilan edildi. Hangi takıma, kaç oran verildi? İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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iddaa.com'da Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyon oranları açıklandı
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04 Ağustos 2023 11:30
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 11:36
Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayacak 2023-2024 sezonu öncesinde iddaa.com'da şampiyonluk oranları açıklandı.

Yeni sezon öncesinde Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe iki, Beşiktaş üç, Trabzonspor ise dört numaralı favori olarak açıklandı.

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-(2.65) Galatasaray
-(2.80) Fenerbahçe
-(3.25) Beşiktaş
-(12.0) Trabzonspor
-(15.0) Başakşehir
-(20.0) Adana Demirspor
-(75.0) Karagümrük
-(75.0) Kayserispor
-(75.0) Konyaspor
-(150) Alanyaspor
-(150) Sivasspor
-(250) Ankaragücü
-(250) Antalyaspor
-(250) Kasımpaşa
-(500) Rizespor
-(500) Samsunspor
-(750) Hatayspor
-(1000) Gaziantep
-(1000) İstanbulspor
-(1000) Pendikspor

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