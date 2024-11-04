IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da başlayan IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 18:49
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Şampiyonada grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları oynanacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Kandemir, AA muhabirine, şampiyonaya 5 ülkenin katıldığını söyledi.

Milli takımın şampiyonaya iyi hazırlandığını belirten Kandemir, hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery