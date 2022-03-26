Ibrahimovic: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasam da en iyiyim'

Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması nedeniyle eleştirilere mağruz kalan Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, eleştiriler hakkında konuştu.



Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmamasının çok öneli olmadığını söyleyen Zlatan, "Şampiyonlar Ligi müthiş bir organizasyon. Ancak onu kazanıp kazanmamam benim futbolculuğumu daha iyi hale getirmeyecek, ben her halükarda ben iyisiyim. En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez." ifadelerini kullandı.



40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.





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