Ibrahimovic: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasam da en iyiyim"

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ibrahimovic: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasam da en iyiyim'
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26 Mart 2022 19:07
Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması nedeniyle eleştirilere mağruz kalan Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, eleştiriler hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmamasının çok öneli olmadığını söyleyen Zlatan, "Şampiyonlar Ligi müthiş bir organizasyon. Ancak onu kazanıp kazanmamam benim futbolculuğumu daha iyi hale getirmeyecek, ben her halükarda ben iyisiyim. En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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