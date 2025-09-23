Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Iğdır FK, 3-1 kazandı.



Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 24. dakikalarda Gökcan Kaya, 60. dakikada Ahmet Engin ve 90+8.dakikada Fode Koita kaydetti.



Hatayspor'un gollerini 9. dakikada Rui Pedro ve 82. dakikada Oğuzhan Matur kaydetti.



Iğdır FK'de Antoine Conte, 70. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Iğdır FK'nın başında ilk maçına çıkan İbrahim Üzülmez, sahadan galibiyetle ayrıldı.



Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.



Ligde gelecek hafta Iğdır FK, deplasmanda Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.