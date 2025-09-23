23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
0-2DA
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
0-1DA
23 Eylül
Wolves-Everton
1-086'

İbrahim Üzülmez'den Iğdır'a galibiyetle merhaba!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

calendar 23 Eylül 2025 22:01
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Iğdır FK, 3-1 kazandı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 24. dakikalarda Gökcan Kaya, 60. dakikada Ahmet Engin ve 90+8.dakikada Fode Koita kaydetti.

Hatayspor'un gollerini 9. dakikada Rui Pedro ve 82. dakikada Oğuzhan Matur kaydetti.

Iğdır FK'de Antoine Conte, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK'nın başında ilk maçına çıkan İbrahim Üzülmez, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Ligde gelecek hafta Iğdır FK, deplasmanda Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
