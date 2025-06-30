İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Montella, Türk olmuş'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, imza töreni için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"MONTELLA ARTIK BİZİM GİBİ"



İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'nın Türkiye'ye olan bağlılığını vurgulayarak, "Montella'nın kendisi İtalyan ama bazen konuştuğumuzda fark ediyoruz ki bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Vincenzo Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Montella ise bu sözlere gülümseyerek karşılık verdi ve vatandaşlık konusuna sıcak baktığını belirtti:dedi.