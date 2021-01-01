Ibaka neden G League'de oynadı?: "Ben Durant değilim..."

LA Clippers forveti Serge Ibaka, G League'de oynama kararının sebebini açıkladı.



Los Angeles'ta geçirdiği zamandan bu yana sırtındaki sakatlık nedeniyle birçok maç kaçırmış olan Ibaka, koç Tyronn Lue'ya göre ana kadronun bir parçası olmadan önce, Clippers'tan takımın G-League ekibi Agua Caliente Clippers'ta bulunmak için izin istemişti.



Artık ana kadronun bir parçası olmaya hazırlanan Ibaka, kısa bir süre G League'de oynama kararının nedeninden şu şekilde bahsetti:



"Kawhi (Leonard), Kevin Durant veya Stephen Curry gibi biri olduğunuzda, üç yıl kenarda oturup tekrar geri dönerek süre alabilirsiniz. O adamlardan biri olduğunuzda, bu yolda özgüven kazanmanıza yardımcı oluyorlar. Ama değilseniz, bunun için kendi kendinize çalışmanız gerekiyor.



Eğer Kevin Durant'sem, iki yıl kenarda oturup geri dönebilir ve oynayabilirim. Fakat eğer Serge Ibaka'ysam, bunun için çalışmam gerekir. Kimse beni doğrudan ödüllendirmez. Ligdeki ilk günümden beri bu böyle."



