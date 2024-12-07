Hüseyin Yücel: 'Sorumluluk aldım! Kaçmadım!'

"Çok güzel bir galibiyet aldık. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır.' demiştim. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Maçtan önce de soyunma odasında görüşmüştük. 'Başkanım merak etmeyin, elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız.' dediler. 'Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siz de profesyonel olarak görevinizi yapmaya başlayın.' dedim."