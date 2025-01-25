Hüseyin Eroğlu: "Kazandığımız için mutluyum"

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'Kazandığımız için mutluyum'
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25 Ocak 2025 16:48
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Boluspor 2-0 yendi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta kazandıkları Kocaelispor maçının ardından Bolu'ya da galibiyet için geldiklerini söyledi.

Boluspor'un "gerçek bir antrenör takımı" olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sahada ne yaptığını bilen bir takım, geçiş oyununda etkili bir takıma karşı kolay değildi böyle kazanmak. 10 dakikalık bölümde savunmada kalmak zorunda kaldık ama ardından hem savunmada hem de geçişte başarılıydık. Direkten dönen ve kaçan bir kaç pozisyon vardı. Takım savunmasını iyi yaptık. Kazandığımız için mutluyum her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Bu galibiyet bizi yukarıya tırmandırdı."

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