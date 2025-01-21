Hürriyet yazarlarından Fenerbahçe yorumları

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken heyecan da artarak devam etti. Galatasaray'ın Hatay deplasmanında takıldığı haftada Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek farkı 6'ya indirdi.
Fenerbahçe'nin son durumu Hürriyet'te Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus isimlerinden oluşan bir ekip tarafından yorumlandı.
"Fenerbahçe, Tadic girene kadar Adana Demir maçını çözemedi. Bu tablonun sebebi Tadic'siz kalite eksikliği mi, sistem mi?"
"TEHLİKE ANINDA CAMI KIRIN' MİSALİ OYUNA GİRİP KRİZİ ÖNLEDİ"
Fırat AYDINUS: Tamamen kalite farkı... Bazı oyuncular vardır ki 90 dakika boyunca topla temas ettiği anların toplamı çok azdır; koşmaz, mücadele etmez. Ama tek bir pas, orta veya şutuyla kalitesini ve futbol zekasını gösterir ve günlerce konuşulur. Maçların kaderini değiştirler anlık kalite farklarıyla. İşte Dusan Tadic de böyle bir futbolcu. Adana Demirspor maçında 'tehlike anında camı kırın' misali son 24 dakika oyuna girip 2 dakikada 2 asist yaparak, oyunun gidişatını değiştirdi ve olası bir puan kaybında oluşabilecek olumsuz havanın önüne geçti.
"TADIC ETRAFINDA MERMİLER UÇUŞURKEN SAKIZ ÇİĞNEYİP ŞİİR OKUYAN BİR ADAM"
Uğur MELEKE: Fenerbahçe'de ilk bir saatte merkezde bir bağlantı kopukluğu olduğu doğru. Ben hem Dusan Tadic'in eksikliğini, hem de Sebastian Szymanski'nin başı kesik tavuk misali çok fazla koşup az iş yapmasını yazabilirim not olarak. Ancak tabii Tadic bambaşka bir adam. O oyuna girdiğinde bir kaos vardı sahada. Bir kırmızı kart olmuştu, iki gol iptali yaşanmıştı. 170 nabız, 17 tansiyon vardı ortamda. Ancak Dusan Tadic adeta etrafında mermiler uçuyor, bıçaklar çekiliyor, oklar fırlatılıyorken, sakız çiğneyip şiir okuyan bir adam. Öyle soğukkanlı.
"BU TAKIM 6 PUAN ÖNDE OLSA BİLE ŞAMPİYON OLAMAZ' DUYGUSU YAŞATIYOR"
Mehmet ARSLAN: ADANA Demirspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorum, bırakın 6 puan geride olmayı, 'Bu takım 6 puan önde dahi olsa bu futbolla şampiyon olamaz' diyorum. Fenerbahçe bu duyguyu ne yazık ki camiasına yaşatıyor. İkinci yarıdaki futbol bile bu olumsuz duygunun önüne geçemiyor. Psikolojik olarak Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak bir maçta dahi bu olumlu duyguyu camiamıza taraftarınıza yansıtamıyorsanız ortada bir problem var demektir. Umarım yeni transferlerle Fenerbahçe bu duyguyu yansıtmaya başlar.
"MOURINHO'NUN 3-4-1-2 SİSTEMİNİ HENÜZ CİDDİ BİR RAKİP KARŞISINDA İZLEMEDİK"
Güntekin ONAY: "Fenerbahçe'nin bu formasyonunda orta sahanın merkezi rakiplere karşı sayısal olarak eksik kalabiliyor. Jose Mourinho'nun 3-4-1-2'lik sistemini henüz çok ciddi bir rakibe karşı izlemedik. Eğer bu sistemle oynayacaksa Lyon maçı gerçek ve ciddi bir sınav olacak. Adana Demirspor gibi bir takım karşısında bile, rakip 10 kişi kaldıktan sonra ve Tadic girdikten sonra skora ulaşabilmesi olumlu bir tablo değil. Ama Mourinho'nun takım performansını yukarı çıkarmak için arayışta olması pozitif bir yaklaşım."
Fenerbahçe'nin son durumu Hürriyet'te Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus isimlerinden oluşan bir ekip tarafından yorumlandı.
"Fenerbahçe, Tadic girene kadar Adana Demir maçını çözemedi. Bu tablonun sebebi Tadic'siz kalite eksikliği mi, sistem mi?"
"TEHLİKE ANINDA CAMI KIRIN' MİSALİ OYUNA GİRİP KRİZİ ÖNLEDİ"
Fırat AYDINUS: Tamamen kalite farkı... Bazı oyuncular vardır ki 90 dakika boyunca topla temas ettiği anların toplamı çok azdır; koşmaz, mücadele etmez. Ama tek bir pas, orta veya şutuyla kalitesini ve futbol zekasını gösterir ve günlerce konuşulur. Maçların kaderini değiştirler anlık kalite farklarıyla. İşte Dusan Tadic de böyle bir futbolcu. Adana Demirspor maçında 'tehlike anında camı kırın' misali son 24 dakika oyuna girip 2 dakikada 2 asist yaparak, oyunun gidişatını değiştirdi ve olası bir puan kaybında oluşabilecek olumsuz havanın önüne geçti.
"TADIC ETRAFINDA MERMİLER UÇUŞURKEN SAKIZ ÇİĞNEYİP ŞİİR OKUYAN BİR ADAM"
Uğur MELEKE: Fenerbahçe'de ilk bir saatte merkezde bir bağlantı kopukluğu olduğu doğru. Ben hem Dusan Tadic'in eksikliğini, hem de Sebastian Szymanski'nin başı kesik tavuk misali çok fazla koşup az iş yapmasını yazabilirim not olarak. Ancak tabii Tadic bambaşka bir adam. O oyuna girdiğinde bir kaos vardı sahada. Bir kırmızı kart olmuştu, iki gol iptali yaşanmıştı. 170 nabız, 17 tansiyon vardı ortamda. Ancak Dusan Tadic adeta etrafında mermiler uçuyor, bıçaklar çekiliyor, oklar fırlatılıyorken, sakız çiğneyip şiir okuyan bir adam. Öyle soğukkanlı.
"BU TAKIM 6 PUAN ÖNDE OLSA BİLE ŞAMPİYON OLAMAZ' DUYGUSU YAŞATIYOR"
Mehmet ARSLAN: ADANA Demirspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorum, bırakın 6 puan geride olmayı, 'Bu takım 6 puan önde dahi olsa bu futbolla şampiyon olamaz' diyorum. Fenerbahçe bu duyguyu ne yazık ki camiasına yaşatıyor. İkinci yarıdaki futbol bile bu olumsuz duygunun önüne geçemiyor. Psikolojik olarak Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak bir maçta dahi bu olumlu duyguyu camiamıza taraftarınıza yansıtamıyorsanız ortada bir problem var demektir. Umarım yeni transferlerle Fenerbahçe bu duyguyu yansıtmaya başlar.
"MOURINHO'NUN 3-4-1-2 SİSTEMİNİ HENÜZ CİDDİ BİR RAKİP KARŞISINDA İZLEMEDİK"
Güntekin ONAY: "Fenerbahçe'nin bu formasyonunda orta sahanın merkezi rakiplere karşı sayısal olarak eksik kalabiliyor. Jose Mourinho'nun 3-4-1-2'lik sistemini henüz çok ciddi bir rakibe karşı izlemedik. Eğer bu sistemle oynayacaksa Lyon maçı gerçek ve ciddi bir sınav olacak. Adana Demirspor gibi bir takım karşısında bile, rakip 10 kişi kaldıktan sonra ve Tadic girdikten sonra skora ulaşabilmesi olumlu bir tablo değil. Ama Mourinho'nun takım performansını yukarı çıkarmak için arayışta olması pozitif bir yaklaşım."