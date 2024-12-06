Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Hull City, teknik direktörlük görevine Rubén Selles'in getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/fJj2tWlcAm



— Sporx (@sporx) December 6, 2024

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine'in getirildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Selles ilebir sözleşme imzalandı. Selles ile yapılan anlaşmada bir yıl opsiyon hakkının da olduğu belirtildi.Hull City, 41 yaşındaki teknik adam için Reading'e tazminat ödeyecek.Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, Selles'in göreve getirilmesiyle ilgili olarak,dedi.Selles ise açıklamasında,ifadelerini kullandı.Hull City, Selles yönetimindeki yeni döneme 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak.Teknik adamlık kariyerine genç yaşta başlayan Selles, 25 yaşında UEFA Pro Lisansı aldı ve Yunanistan, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde çalıştı. Karabağ ile Azerbaycan Ligi şampiyonluğu, Aarhus ile Avrupa kupalarına katılım ve Kopenhag ile Danimarka Süper Lig şampiyonluğu gibi başarılar elde etti. İngiltere'de ise Southampton'da Ralph Hasenhüttl'ün yardımcılığını yapmış ve bir dönem takımın başına geçmişti.