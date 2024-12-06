Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı!

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Ruben Selles'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Selles ile iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalandı. Selles ile yapılan anlaşmada bir yıl opsiyon hakkının da olduğu belirtildi.
Hull City, 41 yaşındaki teknik adam için Reading'e tazminat ödeyecek.
Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, Selles'in göreve getirilmesiyle ilgili olarak, "Hedeflerimize uygun bir isimle anlaştığımız için çok mutluyuz. Ruben'in futbol felsefesi, oyuncu geliştirme becerisi ve detaylara verdiği önem bizleri çok etkiledi. Hull City taraftarları için eğlenceli futbol ve olumlu sonuçlar görmek istiyoruz. Ruben'in takımımızı ileri taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyorum" dedi.
Selles ise açıklamasında, "Hull City'ye gelmek benim için büyük bir mutluluk. Kulübün tarihini, takımı ve hedeflerini biliyorum. Burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bugünden itibaren tüm gücümüzle çalışacağız. Her anın önemli olduğu bir felsefeyle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
Hull City, Selles yönetimindeki yeni döneme 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak.
KARİYERİ
Teknik adamlık kariyerine genç yaşta başlayan Selles, 25 yaşında UEFA Pro Lisansı aldı ve Yunanistan, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde çalıştı. Karabağ ile Azerbaycan Ligi şampiyonluğu, Aarhus ile Avrupa kupalarına katılım ve Kopenhag ile Danimarka Süper Lig şampiyonluğu gibi başarılar elde etti. İngiltere'de ise Southampton'da Ralph Hasenhüttl'ün yardımcılığını yapmış ve bir dönem takımın başına geçmişti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Ruben Selles'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Selles ile iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalandı. Selles ile yapılan anlaşmada bir yıl opsiyon hakkının da olduğu belirtildi.
Hull City, 41 yaşındaki teknik adam için Reading'e tazminat ödeyecek.
Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, Selles'in göreve getirilmesiyle ilgili olarak, "Hedeflerimize uygun bir isimle anlaştığımız için çok mutluyuz. Ruben'in futbol felsefesi, oyuncu geliştirme becerisi ve detaylara verdiği önem bizleri çok etkiledi. Hull City taraftarları için eğlenceli futbol ve olumlu sonuçlar görmek istiyoruz. Ruben'in takımımızı ileri taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyorum" dedi.
Selles ise açıklamasında, "Hull City'ye gelmek benim için büyük bir mutluluk. Kulübün tarihini, takımı ve hedeflerini biliyorum. Burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bugünden itibaren tüm gücümüzle çalışacağız. Her anın önemli olduğu bir felsefeyle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
Hull City, Selles yönetimindeki yeni döneme 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak.
KARİYERİ
Teknik adamlık kariyerine genç yaşta başlayan Selles, 25 yaşında UEFA Pro Lisansı aldı ve Yunanistan, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde çalıştı. Karabağ ile Azerbaycan Ligi şampiyonluğu, Aarhus ile Avrupa kupalarına katılım ve Kopenhag ile Danimarka Süper Lig şampiyonluğu gibi başarılar elde etti. İngiltere'de ise Southampton'da Ralph Hasenhüttl'ün yardımcılığını yapmış ve bir dönem takımın başına geçmişti.
Hull City, teknik direktörlük görevine Rubén Selles'in getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/fJj2tWlcAm
— Sporx (@sporx) December 6, 2024