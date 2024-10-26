Hull City, galibiyete hasret!

İngiltere Championship'te Hull City, Derby County ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, galibiyete hasret!
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26 Ekim 2024 18:56
İngiltere Championship'in 12. haftasında Hull City, Derby County deplasmanına konuk oldu. Pride Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Hull City, Xavier Simons ile 57. dakikada öne geçti. Derby County, 66. dakikada Dajaune Brown ile eşitliği buldu.

Hull City'de Abdülkadir Ömür, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Tim Walter'in ekibi Hull City 14, Derby County ise 15 puana yükseldi.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında sahasında Portsmouth ile karşılaşacak. Derby County, Stoke City deplasmanına gidecek.

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