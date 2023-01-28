Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te sahasında Queens Park Rangers ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maçı Hull City, 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 10 ve 64. dakikalarda Aaron Connolly ve 62. dakikada Robert Dickie (kendi kalesine) attı.



Hull City'de Ozan Tufan, 75 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Queens Park Rangers, 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Cardiff City ile karşılaşacak. Queens Park Rangers, Huddersfield deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Hull City / Twitter





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