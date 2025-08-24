24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-016'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-015'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-013'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-252'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-056'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-01'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-00'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-02'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-087'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Hugo Almeida, Hatayspor'un başına geçti!

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.

calendar 24 Ağustos 2025 20:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hugo Almeida, Hatayspor'un başına geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Bem-vindo!"

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK'de yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ilk tam zamanlı teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Genç teknik adam, daha önce 2 maç geçici teknik direktör olarak İran ligi ekiplerinden Sepehan'da görev yapmıştı.

Hugo Almeida ülkemizde 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
