Hugo Almeida, Hatayspor'un başına geçti!

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Bem-vindo!"
Geçtiğimiz sezon Bodrum FK'de yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ilk tam zamanlı teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Genç teknik adam, daha önce 2 maç geçici teknik direktör olarak İran ligi ekiplerinden Sepehan'da görev yapmıştı.
Hugo Almeida ülkemizde 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.
