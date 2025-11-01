31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Hugo Almeida: "Hakem maçı katletti"

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Hugo Almeida, açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2025 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hugo Almeida: 'Hakem maçı katletti'
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Hugo Almeida, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." dedi.

Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'da göreve başladığından beri kötü şartlar altında çalıştığını söyledi.

İdman sahasının bile kötü durumda olduğunu dile getiren Almedia, maaşlarını alamadıklarını dolayısıyla bazı futbolcuların takıma gelmediğini anlattı.


Son iki haftada takımdan oyuncuların ayrıldığına dikkati çeken Almedia, şöyle devam etti:

"Genç futbolcularla idman yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübemde 4 hamle futbolcum vardı. Hatay halkı bunu hak etmiyor. Depremden, tüm zorluklardan geçmelerine rağmen mutluluğu hak eden bir halk vardı. Böyle bir şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Fantastik insanlar. Yeni gelen yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Enkaz devraldılar. Son senelerdeki yönetimlerin hatalarından dolayı onların işi zor oldu. Burada teşekkür ediyorum onlara. Öncelikle şu an soyunma odasındaki savaşçı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son haftalarda zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren Almedia, "Biliyorsunuz son haftalarda neler olup bittiğini. Belki Boluspor maçı büyük bir örnek. Belki o maç doğru karar verseydi şu an bunu konuşuyor olmazdık. Bugün VAR çağırdı, hakemi uyardı. Hakem kararını değiştirmedi. Hatay'a karşı çok kolay düdük çalınıyor. Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Çok kolay kararlar veriliyor. Penaltı pozisyonu oldu ve direkt penaltı noktasını gösterdi. Bu Türk futboluna zarar veren kararlar. Bugün hakem maçı katletti, maçın seyrini değiştirdi ama oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." ifadelerini kullandı.

