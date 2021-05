Horry: "Hall of Fame seçilmemem önemli değil, 7 yüzüğüm var!"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, yedi şampiyonluk yüzüğüne sahip olduğundan ötürü, Hall of Fame sınıfına dahil edilmemiş olmayı umursamadığını söyledi.



Horry, Lakers Nation'dan Ryan Ward'a, Hall of Fame sınıfına çoktan dahil edilmesi gerektiğini açıklarken, yedi adet yüzüğü bulunduğundan ötürü bunun kendisini çok rahatsız etmediğini açıkladı:



"Seçilmiş olanlara bakarsanız, ben de orada olmayı hak ediyorum. Seçilmemiş olanlara bakarsanız, olmayı hak etmiyorum. Seçilirsem de seçilmezsem de memnunum, çünkü basketbol bir takım sporu. Eğer bir tenis oyuncusu olsaydım ve seçilmeseydim, o zaman gerçekten üzülürdüm.



Hall of Fame komitesi olur da bir gün ararsa, onur duyarım. Aranmazsam da sorun değil. Bir şeyi biliyorum ki, oradaki adamların yarısının benim gibi yedi tane yüzüğü yok!"



Horry NBA kariyerinde, Houston Rockets ile iki (1994 ve 1995), Los Angeles Lakers ile üç (2000-2002) ve San Antonio Spurs ile iki tane daha (2005 ve 2007) şampiyonluk kazanmıştı.