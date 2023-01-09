Hooijdonk: 'Weghorst tehlikeli hamle'

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Wout Weghorst için çıkan Manchester United iddiasını değerlendirdi.



Pierre van Hooijdonk yaptığı açıklamada, "Bence Erik ten Hag için Wout Weghorst transferi tehlikeli bir hamle. İngiltere'de, Burnley'de oynamış bir oyuncu olduğu için düşünüyor ama Weghorst, İngiltere'de iyi oynayamamıştı. İki gol attı ve takımı küme düştü." dedi.



Oyuncunun Türkiye'de iyi iş çıkardığı belirten Hollandalı efsane, "Manchester United beni de istiyor olsa, ben de imza atmayı çok isterdim. Eğer, Manchester Unitedlılar'ı mutlu edecekse şöyle söyleyeyim; Wout Weghorst, Türkiye'de gerçekten iyi iş çıkarıyor." açıklamasını yaptı.



"LUUK DE JONG DAHA İYİ"



Hooijdonk ayrıca, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil. Öyle bir oyuncu istiyorlarsa, Luuk de Jong daha iyi. Hava toplarında Weghorst'u direkt hedefleyerek oynayamazsınız. Luuk de Jong var diye bütün oyunu havaya taşıyabilirsiniz, bunu uzun yıllardır başarılı bir şekilde yapıyor. Wout ise o kadar başarılı değil." diye konuştu.



"UCUZ BİR ALTERNATİF"



Bir diğer Hollandalı isim İbrahim Afellay ise, "Wout Weghorst, ucuz bir alternatif. Maddi olarak Manchester United açısından risksiz bir transfer. Rakip çok kapanıyorsa ve oyun tek taraflıysa Wout Weghorst gibi bir oyuncuya ihtiyaçları oluyor. Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Bence sadece sırtı dönük oyun oynayabilen bir golcüden daha fazlasına ihtiyaçları var." açıklamasını yaptı.





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