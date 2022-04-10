Hollanda'da Türk düellosunun kazananı Orkun Kökçü

Hollanda Ligi 29. hafta mücadelesinde Feyenoord deplasmanda Heracles ile karşı karşıya geldi.



Erve asito'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Orkun Kökçü, 39. dakikada Reiss Nelson, 45. dakikada Guus Til ve 70. dakikada Patrik Walemark kaydederken, Heracles'in tek golü 1. dakikada Sinan Bakış'tan geldi.



Milli oyunculardan Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü 76 dakika sahada kaldı. Heracles'te forma giyen Sinan Bakış ise 90 dakika sahada kalırken Bilal Başaçıkoğlu 64. dakikada Hansson'un yerine oyuna dahil oldu.



Alınan bu sonucun ardından Feyenoord puanını 61'e çıkardı. Heracles ise 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Utrecht'i konuk edecek. Heracles ise Groningen deplasmanına gidecek.





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