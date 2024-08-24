Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Hoffenheim ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi. Rhein Neckar Arena'da oynana maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Hoffenheim'e galibiyeti getiren goller 6.(P), 37. ve 87. dakikalarda Andrej Kramarić'den geldi. Deplasman takımında goller 63. dakida Alexander Bernhardsson'dan ve 89. dakikada Shuto Machino'dan geldi. Holstein Kiel takımında Andu Yobel Kelati 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Hoffenheim , sezona 3 puanla başladı. Holstein Kiel, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Holstein Kiel ise evinde Wolsfburg'u ağırlayacak.





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