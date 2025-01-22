Hikmet Çinçin: 'Rıza Çalımbay'a yakıştıramadım'

Süper Lig takımlarından Hatayspor'un başkanı Hikmet Çinçin, Murat Şahin'i takımın başına getirmeleri ve Galatasaray'la berabere kaldıkları maçla ilgili konuştu.



Hikmet Çinçin, HRT Akdeniz TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada "Jose Mourinho nereden geldi? Tercümanlıktan. Herkes bir yerden başlayacak. Murat Şahin'i yıllardır takip ediyordum. Birkaç teknik adamla görüştük. Murat Şahin 'Bahane üretmeye değil, başarılı olmaya geliyorum' dedi. Bu takım Galatasaray'a karşı iyi bir oyun oynadı. Galatasaray'a karşı böyle oynuyorsak, herkese bu oyunu oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.



Takımın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilgili konuşan Hikmet Çinçin "Rıza Çalımbay maç bitiyor 'Bu takımı ben kurmadım! Bu takımın eksiği var! Eşofman yok, futbol topu yok' diyor. Bazılarını esprisine söylüyorum ama kardeşim sen bu takıma, kadroyu incelemeden mi geldin? Sen geldiysen, her hafta bunu anlatma! Sana da yakışmaz! Yakıştıramadım Rıza Hoca'ya! Maç bitiyor, Beşiktaş'la ilgili konuşuyor. Kardeşim sen paranı alıyorsun! Sana ne Beşiktaş'tan! Bu takımı eleştiriyorsun, ertesi gün bu takımla idmana çıkıyorsun. Nasıl olacak?" dedi.



"Rıza Çalımbay'a borcunuz var mı?" sorusunu yanıtlayan başkan Hikmet Çinçin "Rıza Çalımbay'a son ayın borcu var diye gördüm. Rıza Hoca'nın talep ettiği bir aylık maaş var diye biliyorum. Keşke sezon sonuna kadar olan ücretlerini alsaydı da, bize 5 puan fazla bıraksaydı." açıklamasını yaptı.



Kulübün borçlarıyla ilgili soru üzerine bilgi veren Hikmet Çinçin "Aaron Boupendza'ya 660 bin dolarlık menajerlik parası var. Bu adamın iki menajeri varmış; biriyi yabancı, biri Türk. Yabancıya 500 bin euro vermişler ve gitmiş. 'Yabancı 500 ise, Türk de 500 olmalı' demişler. Sonra pazarlık edip 200 bin euroya düşürmüşler. Ancak '500 bin euroluk sözleşme yapacağız, 3000 bin euroluk ibra alacağız' demişler. Yani borç 200'e düşecek. Sonra adam Hatayspor'a 500 bin euroluk dava açmış. Bizimkiler de bu ibranın aslını bulamamışlar. Dört kişi arasındaki bu sözleşme yok! Madem 200 vereceksin, neden 500 bin euroluk anlaşma yaptın? Neden tek sayfalık belge yaptın? Masraflarıyla adam 660 bin euro para istiyor. FIFA'ya gitti, yasal faizler var." dedi.



