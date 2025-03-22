Hidayet Türkoğlu'ndan Alperen Şengün'e ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile bir araya geldi.



TBF'nin açıklamasına göre başkan Hidayet Türkoğlu, başkanvekili Harun Erdenay ile yönetim kurulu üyeleri Kerem Tunçeri ve Onur Atakay, Kaseya Center'daki Houston Rockets-Miami Heat müsabakasını izledi.



A Milli Basketbol Takımı ile yaz aylarında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Alperen Şengün, takımının Miami Heat'i 102-98 yendiği karşılaşmada 8 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.



