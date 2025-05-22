Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kadınlar Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması cuma günü saat 13.30'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Erkekler Süper Lig'de ise DEPSAŞ Enerji As ile Spor Toto, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım ligi 4. sırada tamamlayacak.
Erkekler Süper Lig'de ise DEPSAŞ Enerji As ile Spor Toto, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım ligi 4. sırada tamamlayacak.
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