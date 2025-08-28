28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni sezon 30 Ağustos'ta başlayacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 30 Ağustos 2025'te oynanacak maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun belirlediği statüye göre, sezon 31 Mayıs 2026'da sona erecek.

calendar 28 Ağustos 2025 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni sezon 30 Ağustos'ta başlayacak
Yeni sezon, "lig etabı" ve "play-off / play-out" olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek. Lig etabında takımlar çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde galibiyete 2, beraberliğe 1 verilecek. 

Yeni sezon, "lig etabı" ve "play-off / play-out" olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek. Lig etabında takımlar çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde galibiyete 2, beraberliğe 1 verilecek.

Play-off etabı ise lig etabını ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında oynanacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım şampiyon olacak.



Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım doğrudan küme düşecek. Pay-off etabına katılamayan takımlar "play-out" oynayacak. Burada son 3 sırada yer alan takımlar 1. lige düşecek.

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına; play-off şampiyonu ile bu etabı 2 ve 3. sırada bitiren takımlar ile Türkiye Kupası'nı kazanan takım olmak üzere 4 kulüp katılacak.

- Erkekler Süper Lig'de 18 şampiyonlukla Beşiktaş zirvede

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hentbol için konulan ilk resmi kurallar 1934 yılında "Türkiye İdman Cemiyeti" tarafından konuldu. Ülkede ilk resmi hentbol maçı 1938 yılında oynanırken, ilk hentbol ligi 1942-1943 sezonunda İstanbul'da kuruldu. Hentbolda ilk Türkiye şampiyonası ise 1945 yılında düzenlendi. 

Ülkede hentbol başlangıcı 1934'lere dayansa da Türkiye Hentbol Federasyonu 4 Şubat 1976 tarihinde kuruldu.

Erkekler hentbol, 1977'de başlayan Türkiye Şampiyonası'nın ardından 1982-1983 sezonunda ilk kez lig olarak oynanırken o sezon Ankara takımı İstanbul Bankası Yenişehir'in şampiyonluğuyla tamamlandı.

Türkiye'de hentbolda şampiyonların ilan edildiği 1979 tarihinden bu yana 12 farklı takım şampiyon oldu. Erkekler Hentbol Süper Lig tarihinde 18 şampiyonluk ile Beşiktaş zirvede yer alıyor. Beşiktaş'ı 6 şampiyonluk ile 2004 yılında kapanan ASKİ Spor Kulübü takip etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
