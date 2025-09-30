30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:

Çarşamba günü: (1 Ekim)

14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)

17.00 Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

 
 
