Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:
Çarşamba günü: (1 Ekim)
14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)
17.00 Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
19.00 İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:
Çarşamba günü: (1 Ekim)
14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)
17.00 Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
19.00 İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)